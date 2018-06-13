Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş

Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş. Apple’ın WWDC 18 etkinliği içerisinde tanıtmamış olduğu ucuz iPhone, ise Eylül ayına ertelendiği bildirildi.

Ucuz olan iPhone’un ise hangi sebep ile ertelenmiş olduğu ise bugün anlaşıldı. İşte o merak ile beklenen iPhone modelinin geç kalmasının nedeni… Apple İphone’ların ise en düşüğü amaçlı ise hummalı olarak bir çalışma da olduğu saptandı.

Hatta WWDC 18 etkinliğine kadar ise ucuz İphone amaçlı ise pekçok görüntü de meydana çıktı. Fakat hepsi de gerçeğe dönüşmedi. Apple WWDC 18 etkinliği içerisinde sadece yazılım demesi ile birçok cihaz tanıtımı ise oluşturulamadı. Düşük fiyatlı olan iPhone’un ise hangi sebep ile tanıtılmadığı ise sonradan meydana çıktı.