Endonezya'da bayram tatili kazaları

Endonezya'da bayram tatili kazalarında 134 kişi öldü. Endonezya da Ramazan Bayramı tatilinin başlarına gelinmesi ile yollar içerisinde ortaya çıkan kazalar da ise 134 şahıs hayatını kaybetti.

Endonezya’da ise Ramazan Bayramı tatilinin ise başlaması ile ortaya çıkan trafik kazaların da ise 134 şahsın yaşamını yitirdiği saptandı.

Emniyet Sözcüsü olan Yusri Yunus, ise düzenlemiş olduğu duyurusu sırasında, hafta sonun da gerçekleşen bayram tatili ile ülke geneli içerisinde oluşan trafik kazaları esnasında ise 134 şahsın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunus, kaza sıralarında ise 28’i ağır olmak üzere 286 şahsın ise yaralanmış olduğunu saptadı. Kazaların ise çocuğunun dikkatsizlikten oluştuğunu dile getiren Yunus, 633 kaza sonucun da ise 232’sinin ise motosiklet den kaynaklandığı bildirildi.