Balıkçının yakaladığı güvercin başlı balık

Balıkçının yakaladığı güvercin başlı balık görenleri hayrete düşürdü. Çin de bir balıkçı içerisinde, Yapı tarzı ile güvercine benzediği kafa yapısı ile bir balık ele geçirildi.

Güvercin başlı balığı fark edenler ise büyük şok yaşadı. Guiyang kenti içerisinde gerçekleşen bir olay da ise Youtube’a ise yayınlanan video içerisinde, yerde serilmiş bir vaziyette orta boyların da olması ile yuvarlak ‘alına’ sahip olduğu görülen bir balık olduğu saptandı.

Bu farklı alın sebebi ile balığın ağız kısmı da kaymış vaziyette. Videoya ise yorum da bulunan bir çok internet kullanıcıları tarafından ise, renge göre balığın sazan ailesinden çıktığı fakat kafasının ise herhangi bir tarife benzemediği fark edilmekte.