Bakıma alınan tır yandı

Bakıma alınan tır yandı. Kocaeli de Gebze ilçesi içerisinde bakım yapmak amaçlı şantiyenin ise tamirhanesi içerisinde çekilmiş olan tır ise alev alev yandığı fark edildi.

Aracın ise yanma dakikaları ise, insanlar tarafından ise cep telefonu ile görüntü altına alındı. Olay sırasında ise, Kocaeli’nde Gebze ilçesi olan Kirazpınar Mahallesi içerisinde Taşocakları mevkiin de olan bir inşaat şantiyesin de gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre ise, bakım amaçlı şantiye içerisinde olan tamirhaneye ise çekilmiş olan 34 ZD 3576 plakalı olan tırın ise motor tarafından ise alevler meydana geldi. Büyümüş olan alevleri ise söndürmek amaçlı olay bölgesine fazla sayı da itfaiye ekibi gönderildiği bildirildi. Polis ise olay ile alakalı inceleme gerçekleştirdi.