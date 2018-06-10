Gece yarısı feci kaza

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var. Aksaray da otomobil ile motosikletin ise çarpışması sebebi ile gerçekleşen kaza içerisinde ise dört şahıs yaralandığı, iki şahsın da yaşamını yitirdiği saptandı.

Edinilen bilgilere göre ise, Eskil ilçesi olan Mimar Sinan Mahallesi olan Gölbez Yaylası içerisinde Tol Yaylası istikametine doğru yol alan Yakup Koyuncu idaresi içerisinde ise 42 FMV 89 plakalı olan otomobil, ise aynı istikamete doğru yol alan plakası ise olmadığı motosiklete ise arkasın dan çarptığı bildirildi.

Kaza sırasında ise motosiklet içerisinde ise olan İsmail Ersesikbaş 21, ve İbrahim Ersesikbaş 21, ise olay bölgesinde yaşamını yitirdi. Yaralanmış olan otomobil sürücüsü olan Yakup Koyuncu ve araç içerisinde olan Ramazan, Salih ile Özgür Koyuncu ise Eskil Devlet Hastanesine götürüldü.