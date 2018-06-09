Yerli üretime 5 milyon lira destek

Yerli üretime 5 milyon lira destek. KOSGEB, cari açığı indirmek ile ekonomiye ise destek de bulunmak amaçlı ithalat odalı olarak çalışmakta olan KOBİ’lere, ise %70’i ise geri ödemesiz olarak katkı da bulunuyor.

Cari açığı ise indirmek ile Türkiye’nin ise ekonomik performansına da destek de bulunma da önemli bölgesi olan KOBİ’lere ise sevk ettiği yardım ile göz önüne alınan KOSGEB, ise yurtdışı içerisinden üretilen ürünleri ise ülkemiz içerisinde yerli ile milli imkanlarla yaratacak işletmelere ise 5 milyon liraya kadar çıkan katkı da sağlayacak.

Programa ise başvuru da bulunan projelere ise, işletme başına 5 milyon liraya kadar ise %70’i de geri ödemesiz, olarak %30’u ise geri ödemeli olması ardından %100 ise katkı da bulunulacaktır.