Emekliler bayram ikramiyesi için

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Emekliler bayram ikramiyesi için
Emekliler bayram ikramiyesi için admin Tarih: 2018-06-09 Saat: 10:36:17
Güncelleme : 2018-06-09 10:36:17Bu içerik 59 kez okundu.
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Emekliler bayram ikramiyesi için

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu. İzmit de, emekliler bayram ikramiyelerini ellerine geçirmek için ATM’lerin önlerinde kuyruk oluşturdu.

Emekliler, ikramiyeleri ve bayram öncesi olan ihtiyaçlarını ise karşılayacak olduklarını açıkladı. İzmit’te ise emekliler sabah saatleri sıraların da banka şubelerinin ön kısmında bulunan ATM’lerden ikramiyelerini almak amaçlı sıraya dizildi.

Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerini ise çekmek amaçlı ise emekliler de ihtiyaçlarını karşılayacak olduklarını dile getirirken, bazı emekliler de, ikramiyenin az olduğunu açıkladı.

Geçmiş yıllar içerisinde ise emeklilerin çok zor şartlar da yaşam sürdüklerini dile getiren Gülcan Özkan, ise “Emekli ikramiyemizi ele geçirdik bin lira yatırmışlar, eşime de yatmış. Emeği geçenlerden ise Allah razı olsun. Diye söyledi.

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