ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı

ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı. Yüz kızartan bir olay ABD de Michigan eyaleti içerisinde gerçekleşti. 20 yaşında olan genç kadın ise Ashanee Davis alışveriş amaçlı gitmiş olduğu Target adlı bir mağazadan çıkış da bulunurken alarmların çalması ile meydana geldi.

Bunların ardından ise güvenlik görevlisi tarafından ise etkisiz hale getirilen kadın mağazadan bikini çalmak ile suçlandığı bildirildi.

Bir başka güvenlik görevlisi ise kadını kelepçelediği ve ardından ise çığlık attığı kadının ise kıyafetlerinin alt kısmında mağazadan araklamış olduğu bikiniyi giydiğini iddia ederek soyunması için ise baskı yarattı. Genç kadın ise mağazanın orta kısmında ve müşterilerin ise gözleri önünde üstünü çıkarmak için zorlandı.