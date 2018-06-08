Cesedi bu halde bulundu

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Cesedi bu halde bulundu
Cesedi bu halde bulundu admin Tarih: 2018-06-08 Saat: 09:12:47
Güncelleme : 2018-06-08 09:12:47Bu içerik 56 kez okundu.
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Cesedi bu halde bulundu

Cesedi bu halde bulundu. Gören dondu kaldı. Balıkesir de korkunç görüntü! Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi içerisinde bir sitenin de demir parmaklıkları kısmında asılı bir halde bir şahsın ise ölü bedeni fark edildi.

Cesedi ise görmüş olanların da bi hayli olarak korktukları da fark edildi. Akçay Sarıkız Mahallesi 308 sokak içerisinde bir sitenin ise demir parmaklıklarına da asılı bir halde duran Onur Sucu’yu 32, fark edenler sağlık, kurtarma ile polis ekiplerine bildirdiler.

Düzenlenen ilk inceleme ise Sucu’nun yaşamını yitirdiği saptandı. Ölüm sebepleri ise hala araştırılmakta. Sucu’nun ise kesin bir ölüm sebebinin belirlenmesi amaçlı da soruşturma gerçekleşirken cenaze de ileri otopsi amaçlı Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 
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