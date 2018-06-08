İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü. Gaziantep de Şehitkamil ilçesi içerisinde bir traktör bayisi içerisinde son iş gününde traktörün ise altında kalarak feci bir halde hayatını kaybeden satış elemanın ise başına gelen kaza ise güvenlik kameraların da an ve anı ile görüntülendi.

Alınan bilgilere göre ise, olay geçen cumartesi günün de Şehitkamil ilçesi içerisinde gerçekleşti. GATEM’de ise olan özel bir firma içerisinde satış elemanı gibi çalışmak amaçlı Mehmet Koroğlu 31, ise el işaretiyle muavinlik yapmış olması ile sürücünün ise adı saptanamayan bir traktörün ise altında mahsur kaldı.

Evli ve dört çocuk babası olan Koroğ’lunun ise iş yerinde geçirdiği son günü olması ile arkadaşları ile vedalaştığı da anlaşıldı.