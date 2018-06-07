Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı

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Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı
Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı admin Tarih: 2018-06-07 Saat: 09:41:58
Güncelleme : 2018-06-07 09:41:58Bu içerik 73 kez okundu.
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Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı

Yargıdan tüketici lehine 'faiz' kararı. Bursa da banka tarafından konut kredisinden ise artışta bulunan faizin ise alması ile mağdur haline gelen tüketici, ise vermiş olduğu hukuk mücadelesi içerisinde haklı olarak görüldü.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı olan Sıtkı Yılmaz, tarafından ise Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi, içerisinde tüketicinin ise talebini de haklı olarak görmesi ile mağduriyetinin ise bir katı kadar ise koyulması ile 5 bin 35 liranın da iadesine karar vermiştir diye söyledi.

Tüketici, sahipsiz ile savunmasız değildir diye söyledi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı olan Sıtkı Yılmaz, ise yapılmış olan basın toplantısı içerisinde, 12 bankanın da 21 Ağustos 2007 ile 22 Eylül 2011 de mevduat, kredi ile kredi kartı hizmeti bölgesinde ise uzlaştığı bildirildi.

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