Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi. Mardin de Nusaybin ilçesi içerisinde, PKK/PYD-YGP terör örgütü mensubu olan bir terörist etkisiz hale büründü.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından ise internet sitesi içerisinde, dün ki “Yurt içi olaylar” ile alakalı da bilgiler elde edildi. Buna göre ise, Mardin de Nusaybin ilçesi içerisinde ise, hudut hattı kısmında görevli olan güvenlik güçleri tarafından ise meşru müdafaa kapsamı altında düzenlenen atışlar sonucun da ise PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu tarafından ise bir terörist can verdi.

Mardin de Artuklu ilçesi içerisinde bir terörist ise güvenlik güçlerine kendi isteği ile gitti. Tunceli Çemişgezek kırsalı içerisinde ise, arazi aramasında ise bir piyade tüfeği elde edildi.