Teslim alınmayan valizden 9 çeşit canlı

Teslim alınmayan valizden 9 çeşit canlı çıktı. Rusya da teslim alamadığı sebebi ile İstanbul’a sevk edilen valizin içerisinde içlerinde bulunan yılan ile akrebin de olduğu dokuz farklı canlı çeşidi görüldü.

Uzun süre boyunca ise içerisinde bulunan küçük kutularda ise hayatta kalmak için çabalayan canlıları ise güvenlik ekipleri kontrolü altına aldı. Sahibi tarafından ise Rusya da teslim edilemediği ile İstanbul’a yollanan valizin iç kısmında kaplumbağa, yılan ile akreplerden meydana gelen 9 farklı canlı hayvan ele geçirildi.

Vietnam dan ise İstanbul aktarmalı Rusya’ya gitmekte olan V.E., adlı yolcu, Rusya da ise uçaktan inmesi ardından valizini teslim alamadı. Bunun ardından ise yetkililer tarafından da valizin sahibi olduğu dolayısı ile uçak ile beraber İstanbul Atatürk Havalimanına tekrardan yollandı.