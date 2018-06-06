Kemerburgaz'da şoke eden görüntü

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü. 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı İstanbul da Kemerburgaz da güvenlik kameralarına yansıyan anı anıyla görüntülenen olay izleyenleri ise şoka uğrattı.

3 buçuk yaşında olan erkek çocuk, ise yerde emeklediği esnada annesinin kontrolü altında olan otomobilin altında kaldığı saptandı.

Kaza ardından ise çocuğun da şans eseri olarak burnu dahi kanamadığı fakat korku dolu o dakikalar ise kameralar da görüntülendi.

Kaza sonrasında ise çocuk da şans eseri olarak kazadan zarar görmeden kurtulduğu bildirildi. Anne ise şans eseri yara dahi almayan çocuğuna sımsıkı sarılması ile, yanında bulunan arkadaşı da olayın hala etkisi içerisinde kalması ile ellerini başına koyduğu görüldü.