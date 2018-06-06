Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahıs

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti. Trabzon da Ortahisar ilçesi içerisinde bir iş yeri kısmında önünde asılı olarak duran Türk bayrağını yoldan geçerken aldığı gibi yere fırlatan kişi güvenlik kameralarına an ve anı ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre ise, Ortahisar ilçesi içerisinde İnönü mahallesin de ki bir iş yerinin ön kısmında bulunan ağaçları korumak amaçlı meydana gelen kafesin ise üstüne asılmış olan Türk bayrağı kimliği saptanamayan bir kişi tarafından görülmesi ile yerden sökülmesi ile yere atıldığı saptandı.

O dakikalar ise iş yerin de bulunan güvenlik kameralarında görüntülenmesi ile, durumu ise anlayan mahalle sakinleri ise olaya tepki de bulundu.