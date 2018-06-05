Gram altın ilk 5 ayda yüzde 19 kazandırdı

Gram altın ilk 5 ayda yüzde 19 kazandırdı. Yurt içerisinde yatırımcıların ise en fazla istediği yatırım araçlarından ise birisi olduğu gram altın yatırımcısına ise ilk beş ay içerisinde %19 getiri gerçekleşti.

Bu yıl da ise 158 lira seviyesinden başlamış olan altının ise seviyesinden başlamış olması ile altının ise gram fiyatı dolar kurundan aldığı yardım ile artış eğilimi içerisinde hareket halinde olduğu rekor üzerine ise rekora ulaştı.

Dolar kurunun ise 4,9282 lira seviyesine kadar da çıkmasının ardından 23 Mayıs da ise bütün zamanların ise zirvesine çıkması ile 204,9 lirayı görmekte olan gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası içerisinde (TCMB) faiz ile sadeleşme adımlarının sonrasından ise bu seviyelere ise tutunamadığı ile düşüş yaşadığı saptandı.