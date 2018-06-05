Otomotiv ihracatı mayısta zirve yaptı

Otomotiv ihracatı mayısta zirve yaptı. Türkiye ihracatı içerisinde 12 yıl boyunca lider olduğu bilinen otomotiv endüstrisi, 28 ay boyunca ise aralıksız olarak ihracat çıkışı ise grafiği devam ettirmektedir.

Mayıs ayı ihracatı, ise geçen yıl ile aynı dönem içerisinde ise %8 olarak çıkış da bulunarak 2,8 milyar dolar olduğu bildirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından ise (OİB) mayıs verilerine göre ise, sektör içerisinde mayıs ayı ihracatı, geçen yıl ise tıpkı aya göre %8 yükseliş ile 2,8 miyar dolara çıktı. Sektör ise, toplam olarak ihracattan elde etmiş olduğu %20’lik pay ile bir defa daha Türkiye ihracatının ise 5’te birini yalnız olarak oluşturdu.