Milyoner sayısı 150 bine dayandı

Milyoner sayısı 150 bine dayandı. Hesap içerisinde bir milyon lira yada üstünde ki parası olduğu mudi sayısı, ise yılın ilk dört ayı içerisinde 10 bin 739 şahıs çoğalarak 149 bin 719’a çıktığı saptandı.

Muhabirin ise Bankacılık Düzenleme ile Denetleme Kurumu olan (BDDK) verileri içerisinde derlemiş olduğu bilgilere göre ise, yurt içi ile dışında ise yerleşik milyonerlerin ise toplam olarak sayısı nisan sonu itibari ile 149 bin 719’a yükseldiği bildirildi.

Geçen yıl da ki sonuçlarda ise 10 bin 739 şahıs ise çoğalmış olduğu milyonerlerin ise toplam olan mevduatı ise 995 milyar 484 milyon liraya çıktığı saptandı. Milyoner başına ise düşmüş olan ortalama mevduat içerisinde ise altı milyon 649 bin lira seviyesin de olduğu açıklandı.