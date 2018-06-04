Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismar

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar. Kocaeli de Çayırova ilçesi içerisinde, bir binanın ise bodrum katında olan zihinsel engelli olan 17 yaşında olan kıza cinsel tacizde bulunmuş olan iki şahıs tutuklandı.

Şüpheli şahıslar ise tutuklanarak ise cezaevine sevk edildi. Çayırova da ise dün, binanın kömürlük olarak kullanılmakta olan bodrum katına ise bir genç kız ile beraber girmekte olan şahısları ise fark eden bina sakinleri, ise şüphelenerek polise bildirdi.

Bina içerisinde girmekte olan polis, zihinsel engelli olan kıza cinsel tacizde bulunan E.K., ile M.Ö.,’yü suçüstü yakaladı. Gözaltı altına alınan polis merkezine sevk edilen şüpheli şahısların ise ifadeleri de elde edildi.