Öğrencilerin önünde vahşet

Öğrencilerin önünde vahşet. Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti. Kan donduran olay ABD’de bulunan Idaho eyaleti içerisinde gerçekleşti.

Idaho’da bulunan bir lise içerisinde fen bilimleri öğretmenliğin de bulunan Robert Crosland, hasta yavru olan bir köpeği etçil olan bir kaplumbağaya öğrencilerinin gözünün içine soka soka yem etti. Olayın ise duyurulması sonrasından ise öğretmen ile ilgili ise idari soruşturma gerçekleşti.

Mahkemeye ise taşınmakta olan olay içerisinde, ise savcılık da vahşi öğretmene ceza olarak 5.000 dolar ile en düşük altı ay boyunca hapis cezası çarptırıldı. Geçen mart ayı içerisinde meydana gelen olay velilerin ise fazlası ile tepkisini çekmesi ile internet üstünde ise başlatılmış olan imza kampanyası içerisinde ise kısa zaman da 190 binden ise fazlası ile oy elde edildi.