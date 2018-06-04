İzmir'deki Askeri Casusluk Davası

İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt Yunanistan'a kaçarken yakalandı. İzmir de Askeri Casusluk Davası’nın hekimlerinden birisi olan İsmail Kurt, Yunanistan’a kaçmak amaçlı olması ile Edirne de yakalandığı saptandı.

Hakim Kurt ile başka şüphelilerin ise üstünde olan sahte kimlikler ile yüksek miktar da ise döviz elde ettiği bildirildi. Edirne de, ise ‘Askeri Casusluk Davası’ kapsamı içerisinde ise İzmir de olan mahkeme heyetinde bulunması ile alakalı FETÖ/PYD terör örgütüne ise üye olmak suçu dolayısı ile yakalama kararı alınan hakim ise İsmail Kurt, doktor öğretmen ile mühendislerin ise bulunduğu 11 şahıs’lık grup ile beraber Yunanistan’a kaçmak istemeleri ardından yakalandıkları saptandı.

Hakim Kurt ile başka şüpheli şahısların ise üstlerinde bulunan sahte kimlikler ile yüksek miktar da ise döviz elde edildi.