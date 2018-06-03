Kastamonu’da gece yarısı feci kaza

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza. Çok sayıda yaralı var Kastamonu da Tosya kavşağı içerisinde iki otomobilin çarpışması sebebi ile beş şahıs da yara alarak kurtuldu.

Alınan bilgilere göre ise, Kastamonu da Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı üzerinde Özcan Serenli idaresi içerisinde 37 AE 053 plakalı olan otomobille ise Necdet Özcan yönetimi altında olan 37 KL 725 plakalı olan otomobil ise, kavşak üzerinde ise çarpışma yaşandı. Yaralılar, ise olay bölgesine çağrılmış olan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ise Kastamonu Devlet Hastanesine ise götürülmüş olması ile tedavi altına alındıkları bildirildi.

Olay ile alakalı inceleme ise hala sürmektedir. Kaza içerisinde ise otomobil içerisinde olan İlknur Özcan 30, Çınar Özcan 3, ve Suriye uyruklu oldukları ise anlaşılan Muazzez Muhaimed 27, ile Mahmud Muhaimded 17, yaralandığı saptandı.