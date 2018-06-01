Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı

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Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı
Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı admin Tarih: 2018-06-01 Saat: 11:53:53
Güncelleme : 2018-06-01 11:53:53Bu içerik 47 kez okundu.
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Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan. Oyuncu olan Elçin Sangu, CHP’nin ise Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce’nin ise Habertürk içerisinde canlı yayınının ardından ise Nagehan Alçı ile ilgili olay olan bir tweet attığı görüldü.

Muharrem İnce, gazeteciler ile özel olarak ise Nagehan Alçı’nın ise kendisine göndermiş olduğu sorulara yanıtlar ile sosyal medya içerisinde günün ise en fazla dile getirilen adlarından birisi olduğu saptandı.

Sosyal medya içerisinde dün akşam ile alakalı paylaşım yapanlardan ise birisi olduğu oyuncu Elçin Sangu, olduğu bildirildi. Sangu, ise paylaşımı içerisinde yazmış olduğu yanıtta şu şekilde olmuştur, “Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum fakat o rezil olmaktan yorulmadı” diye dile getirdi.

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