Telefona gelen mesajla dehşete düştü

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun. Eşinin cep telefonuna gelmiş olan ‘sevgilim özledim yarın kiranın yatması lazım’ mesajı ardından aynı numarayı araması ile eşinin ise iki yıl boyunca aldatmış olduğunu anlayan Ebru Y., ise üniversite öğrencisi olan sevgiliden şikayet de bulundu. Ebru Y., ise savcılığa sevk etmiş olduğu dilekçesi içerisinde telefon ile görüşmüş olduğunu dile getiren Ayşegül Y.’nin ise kendisine “Eşin bana iki yıl boyunca güzel bakmakta artık konuştuğumuza göre boşanın.

Benim okulum ise bu yıl bitmekte. Evlenmek amaçlı okulumun ile senden ise boşanmasını bekliyorduk” diye söylediğini dile getirdi. İstanbul da bir üniversite içerisinde son sınıfta okumakta olan Ayşegül G.,’nin ise evli olduğunu bilmekte olan Ekrem Y., ile beraber ilişki de oldukları eşi ise Ebru Y., tarafından telefon mesajlarını ise meydana çıkması üzerine savcılığa ise şikayet de bulunduğu bildirildi.