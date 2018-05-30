İstanbul'u sağanak vurdu

Meteoroloji uyarmıştı. İstanbul'u sağanak vurdu. İstanbul da şiddetli bir yağmur etkisini göstermekte. Yağmura ise hazırlıksız olarak yakalanmış olan insanlar ise hızlı bir şekilde koşarak kapalı bölgelere girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler boyunca devam eden uyarıların ise sonrasından İstanbul da şiddetli şekilde yağış meydana geldi. Taksim Meydanı’nda ise birden bastırmış olan yağmura ise hazırlıksız şekilde yakalanmış olanlar ise kötü anlara maruz kaldı.

Pek çok şahıs ise ıslanmaktan kaçamadı. Yağışın ise kent geneli içerisinde etkisini göstermesi düşünülmekte. Şehri ise etkisi altına almış olan yağış bir çok insanları ise hazırlıksız olarak yakalatmış olduğu da öne sürüldü. Bir anda ise bastırmış olan yağmurdan ise korunmak için uğraşan insanların ise koşarak kapalı bölgelere girdikleri fark edildi.