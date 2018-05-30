'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi. Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi. Hindistan da bir adam, başından geçmiş olan tuhaf bir kaza sonrasından doktorlara başvuru da bulunduğu fakat hastanın ise dile getirmiş olduğu hikaye içerisinde ise ne doktor ne de yakınları inanmak istemedi.

Hindistan da 26 yaşında olan ve adı bildirilmeyen bir adam, banyo içerisinde kaymasının ardından duş başlığının ise üstüne düşmüş olmasını dile getirerek hastaneye gitmeye karar verdi.

Doktorların ise yapmış oldukları incelemeler ardından ise, duş başlığının adamın rektumundan 15 santimetre kadar içerisine kadar girmiş olduğu anlaşıldı. Gayet iyi geçen operasyon sonrasında is duyuru da bulunan adamın ise sağlık durumunun iyi olduğu da açıklandı.