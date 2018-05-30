Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi , deliye döndü. Trabzon da 2015 yılı içerisinde evlendiği Temmuz 2017’de ise kimliğini değiştirmek amaçlı gittiği nüfus müdürlüğüne gitmiş olan Pınar T., ise evli olmadığını anlayınca büyük bir şok geçirdi.

Sinirden ise deliye dönmüş olan Pınar T., tarafından ofisini copla basmış olduğu çocuğunun babası olan Erol Ş.,’yi ise bıçak ile yaraladığı saptandı. Pınar T., ise ‘Sahte avukat ile sahte evlilik belgeleri imzalatmış olduğu, gerçek olmayan evlilik cüzdanını hazırlaması ile, dört eşi, 12 çocuğu varmış’ diyerek mahkemeye sunduğu bildirildi.

Erol Ş.,’den ise çocuk sahibi olduğu bilinen Pınar T., 2017 yılında Temmuz ayı içerisinde bekar olarak yazmış olan nüfus cüzdanını değiştirmek amaçlı gittiğinde gerçekler su yüzüne çıktı.

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi