Olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

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Olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler admin Tarih: 2018-05-29 Saat: 10:35:30
Güncelleme : 2018-05-29 10:35:30Bu içerik 105 kez okundu.
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Olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler. Eski Ak Parti MKYK üyesi ile eski Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü olan Prof. Osman Can, tarafından AK Parti’nin ise 15 Temmuz darbe girişimi ardından ise ‘Devlet aygıtını ise tümü ile irrasyonelleştiğini” dile getirmesi ile “Aslı olarak ise devlet aklı sona erdi.

Bu ise tümü ile yönetim altına alınmadığı bir tablo meydana çıkardı” diye söyledi. Gündemi ise sallayacak olan bir iddia içerisinde olduğu Prof. Can, ise eski Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’nun, ise 7 Haziran 2015 yılı seçimleri ardından ise koalisyon istediğini iddia etti. CHP’nin ise müzakere edebileceği metinlerdi” diye söyledi.

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