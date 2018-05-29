Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji uyarmıştı. Bir anda başladı. Ankara hava durumu Ankara da hava durumu ile alakalı Meteoroloji’den ise kritik bir uyarı bildirildi. Son dakika haberine göre ise, Meteoroloji yapmış olduğu duyuru sırasında ise “Ankara da ise saat 14.00 ve 20.00 aralarında kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı ise beklenmekte, insanlar ise tedbirli olmalıdır” diye söyledi.

Planlanan yağış etkisini ise göstermeye başladığı bildirildi. Kent merkezi içerisinde ise etkisini fark ettiren kuvvetli dolu ile sağanak yağış ise hayatı da kötü etkilediği öne sürüldü. Meteoroloji’nin ise yapmış olduğu duyuru sırasında ise, su baskını, yıldırım, dolu, yağış sırasında ise kuvvetli rüzgar ile ise ulaşım aksamalarına karşı olarak ise dikkatli ile tedbirli olunmasını arzuladı.