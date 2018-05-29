Muharrem İnce'nin korumasından ilginç hareket

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin ise korumaları, ile bir an içerisinde sahne de bulunması ile İnce ve selfie çektirmiş olan bir insanı ise sahneden tutması ile aşağı atması bir oldu.

Sosyal medya içerisinde ise büyük bir hız ile görüntülenen sosyal medya içerisinde ise fazlası ile tepkileri üzerine çekti. CHP’nin ise cumhurbaşkanı adayı olduğu bilinen Muharrem İnce’nin ise İzmir içerisinde yapmış olduğu konuşma esnasında ise bir insan sahneye yöneldi.

Vatandaş ile beraber selfie çektirmesi ile başka bir tarafa dönmesi sırasında ise korumalar da vatandaşı sahneden savurması ile aşağı itti. Sosyal medya içerisinden ise büyük bir hız ile yayılmış olan görüntüler ise tepkileri üzerine çektiği saptandı.