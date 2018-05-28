Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler

Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler. Doktor korkunç gerçeği anladı Antalya da Kumluca ilçesi içerisinde düşmüş olduğu iddiası ile birlikte hastaneye götürülen 2,5 yaşında olan Suriyeli kız çocuğuna taciz de bulunmuş oldukları öne sürülerek üç şahsı ise gözaltı altına aldıkları bildirildi.

Kumluca içerisinde dün gece 2,5 yaşında olduğu bilinen Suriyeli kız çocuğunun, düşmüş olduğu öne sürülerek Kumluca Devlet Hastanesi Acil Servise sevk edildi. Yapılmış olan muayene içerisinde ise çocuğun taciz edilmiş olduğundan şüphe duyan doktor, olayı hemen jandarmaya haber etti.

Hastaneye ise gönderilen ekip tarafından, çocuğu hastaneye getirmiş olan A.A., isimli olan erkek şüpheliyi ise gözaltı altına aldığı ve olay ile ilgili incelemelerin de devam ettiği saptandı.