Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı. Bursa da üç çocuk annesi olan Lütfiye S., altı yıl öncesinde evlenmek amaçlı tanışmış olduğu şahıs ile nikah işlemleri gerçekleştirdiği, ardından ise evrak yolladıktan sonra ise iki hafta sonrasından ise kendi adına fazla sayıda GSM hattının çıkarılmış olduğunu anlayınca kabus geçirdi.

Lütfiye S., ödenmemiş olan bir çok faturalar sebebi ile icraya da verilmiş olduğunu dile getirdi. Bursa da ise Nilüfer ilçesi içerisinde yaşamını sürdüren 49 yaşında olan Lütfiye S., 2012 yılı içerisinde Ocak ayında İstanbul da yaşamış olduğu ile kendisini ise memur diye anlatan A.K., ile tanıştığı bildirildi. İkili arasında bir süre sonrasında ise evlenme kararı çıkmıştı.