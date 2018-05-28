Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın

Anasayfa GÜNCEL Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın
Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın
Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın admin Tarih: 2018-05-28 Saat: 12:36:54
Güncelleme : 2018-05-28 12:36:54Bu içerik 25 kez okundu.
Reklam

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk 

Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı. Bursa da üç çocuk annesi olan Lütfiye S., altı yıl öncesinde evlenmek amaçlı tanışmış olduğu şahıs ile nikah işlemleri gerçekleştirdiği, ardından ise evrak yolladıktan sonra ise iki hafta sonrasından ise kendi adına fazla sayıda GSM hattının çıkarılmış olduğunu anlayınca kabus geçirdi.

Lütfiye S., ödenmemiş olan bir çok faturalar sebebi ile icraya da verilmiş olduğunu dile getirdi. Bursa da ise Nilüfer ilçesi içerisinde yaşamını sürdüren 49 yaşında olan Lütfiye S., 2012 yılı içerisinde Ocak ayında İstanbul da yaşamış olduğu ile kendisini ise memur diye anlatan A.K., ile tanıştığı bildirildi. İkili arasında bir süre sonrasında ise evlenme kararı çıkmıştı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler