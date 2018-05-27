Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji'den kritik uyarı, sağanak geliyor. Marmara Bölgesi içerisinde bugünden itibaren aralıklı ile yerel olması üstüne sağanak ile gök gürültülü de sağanaklı olacağı düşünülmektedir.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ise internet sitesinde bulunan bilgilere göre ise, bölge içerisinde sıcaklık da mevsim normalleri kısmında seyir halinde olacaktır. Bölge içerisinde ise, parçalı ile çok bulutlu, aralıklı ile yerel olması üstüne ise sağanak ile gök gürültülü de sağanak planlanmakta.

Rüzgarın ise Kuzey ile Kuzeydoğu (Poyraz) kısımlarından orta kuvvet olarak, bölge içerisinde ise batı kısmından da şiddetli (40-60 km/sa) eseceği de düşünülmesi ile, ulaşım içerisinde ise gerçekleşebilecek olan aksamalar ile çatı uçması tarzında ki olumsuzluklara da dikkat edilmesi öne sürülmekte.