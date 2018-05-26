Davada 116 müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada 116 müebbet. 15 Temmuz da Sultanbeyli içerisinde olaylar ile alakalı olan dava da ise, üç sanık hakkında ağırlaştırılmış olan müebbet, ise 116 sanık müebbet hapis cezasına karar verildiği bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından ise (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ise Sultanbeyli ile Mehmetçik Vakfı mevkisin de ise gerçekleşen olaylar ile alakalı ise 3’ün ise rütbeli olmak üzere, 3’e er, ise 116’sı ise öğrenci 112 sanığın ise yargılanmış olduğu dava içerisinde ise, 119 sanık da “Anayasayı ihlal” suçundan ise ağırlaştırılmış olarak müebbet hapis cezası isteminde bulunuldu. Mahkeme heyeti rütbeli olan 3 sanık tarafından ise ifadeleri alındığı bildirildi.