Bir gövdede 18 ağaç

Bir gövdede 18 ağaç görenleri şaşırtıyor. Ordu da ise bir gövde de yetişmiş olan 18 ağacı fark edenleri ise şoka uğrattığı bildirildi.

Kabadüz ilçesi içerisinde uçsuz bucaksız olan ladin ormanları içerisinde ise eşi benzeri az görülen bir gövde içerisinde 18 tane ağacın görüntüsünü fark edenler şoka uğramakta. İlçe içerisinde ise Kale Boynu Obası’nda ise orman da olan devrik ladin ağacının ise gövdesi içerisinde gelişen 18 ağaç ise yetkililer tarafından ise korunma altına girdiği bildirildi.

Doğaseverler tarafından ise, “Bu şekilde bir ağacın ise farklı bir tarafta ise olabileceğine ise ihtimalini bile düşünmüyoruz. İlçemiz içerisine ise gelmekte olan bütün ziyaretçilerin ise mutlaka bu ağaçları ise fark etmesini arzuluyoruz” diye söylediler.