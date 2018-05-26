6 yaşındaki çocuğu kene öldürdü

6 yaşındaki çocuğu kene öldürdü. Sivas’ta altı yaşında olan çocuk kene ısırması sebebi ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sebebi ile yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre ise, olayın yaşandığı yer Sivas’ta Koyulhisar ilçesi ile ilgili olan Boşkuş köyü içerisinde gerçekleşti. Fikret Karataş’ın ise altı yaşında olan oğlu ise M.R.K.’yi ise geçen günler içerisinde ise kene ısırması sebebi ile hastalığa maruz kalan çocuk Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ile Uygulama hastanesi içerisinde ise tedavi görmüş olduğu bildirildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ise (KKKA) tanısı teşhis edildiği çocuk ise bu sırada yapılmış olan bütün müdahalelere rağmen ise yaşamını yitirdiği saptandı. Minik çocuk ise bugün Bozkuş köyü içerisinde kılınacak olan cenaze namazının ise sonrasından toprağa gömüleceği bildirildi.