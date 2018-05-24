Amasya'da 81 asker hastanelik oldu

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Amasya'da 81 asker hastanelik oldu
Amasya'da 81 asker hastanelik oldu admin Tarih: 2018-05-24 Saat: 10:07:15
Güncelleme : 2018-05-24 10:07:15Bu içerik 27 kez okundu.
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Amasya'da 81 asker hastanelik oldu 

Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı. Amasya da 15’inci olan Piyade Tugay’ın da sinek ile haşerelere karşı olarak ise uygulanan ilaçlama sonrasından ise rahatsızlık geçiren 81 asker, ambulans ile askeri araçlar ile beraber üniversite hastanesine götürüldü.

Amasya da ise 15’inci Piyade Tugay’ında ise gece iştiması esnasında ise pek çok asker de mide bulantısı ile kusma şikayeti olduğu bildirildi.

Vali Varol, tarafından ise tugayın da koğuşları ile binalar etrafında ise sinek ile haşerelere karşı olarak ise ilaçlama uygulandığı saptanarak, “Zehirlenme şüphesi ile 81 asker ise hastane içerisinde tedavi altına alındığı saptandı. 76 asker ise yapılmış olan müdahale sonrasından ise gönderildiği bildirildi.

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