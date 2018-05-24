Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı. Havalar nasıl olacak? Meteoroloji tarafından gelen son dakika haberine göre, aşırı yağış bildirisi verildi.

Meteoroloji’den ise gelmiş olan duyuru sırasında ise, İstanbul ile Ankara için ise sağanak ile gök gürültülü olarak da sağanak yağış uyarısı verildiği saptandı. İşte İstanbul ile Ankara’nın ise hava durumu raporu ile alakalı ise detaylar veriliyor… Meteorolojiden ise gelmekte olan bildirime göre aşırı yağış haberi verildi.

Marmara Bölgesi amaçlı ise Cuma, Cumartesi ile Pazar günleri içerisinde ise yağışlı geçmesi düşünülürken de Ankara da ise bir hafta kadar her gün ise sağanak yağış düşünülmekte. Diğer taraftan ise Meteoroloji’den ise gelmekte olan duyuru sırasında ise, ‘Ankara da bir hafta kadar tüm gün sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar düşünülmektedir.