Türkiye'den BM'ye sert tepki

Türkiye'den BM'ye sert tepki! Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olan Feridun Siniroğlu, BM Güvenlik Konseyi’ni ise uluslararası barış ile güvenliğinin ise dikkate alınması sorumluluğunu ise üstüne almaması ile eleştiri de bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’nin ise silahlı çatışmalar sırasında ise sivillerin de güvenliği açısından oturumun da açıklama da bulunan Siniroğlu, çatışmalar esnasında en çok etkisini gören sivillerin olması ile geçen yıl da ise dünya geneli olarak çatışmaların da gerçekleştiği ve altı ülke içerisinde 26 bin kadar şahsın ise yaşamını yitirmesi ile yaralandığını da öne sürdü.

Sivilleri ise korumak amaçlı olan en mantıklı yolun ise çatışmaları kesmek olduğunu iddia eden Siniroğlu, terör ile mücadele ile alakalı ise birçok değerlendirmeler de yapmıştır.