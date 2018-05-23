PTT sınavında başvuru süresi uzatıldı

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PTT sınavında başvuru süresi uzatıldı
PTT sınavında başvuru süresi uzatıldı admin Tarih: 2018-05-23 Saat: 11:19:56
Güncelleme : 2018-05-23 11:19:56Bu içerik 61 kez okundu.
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PTT sınavında başvuru süresi uzatıldı

PTT sınavında başvuru süresi uzatıldı. Ulaştırma Denizcilik ile Haberleşme Bakanı olan Arslan, PTT’ye ise 5 bin kadar personel alınması ile alakalı, mağduriyeti ise kapatmak amaçlı sınav ücretlerini ise yatıracaklar için ise bugün saat 23.59’a kadar sistemin açık olacağını açıkladı.

Ulaştırma Denizcilik ile Haberleşme Bakanı olduğu bilinen Ahmet Arslan, tarafından muhabirlere yapmış olduğu açıklamasına göre, PTT’ye ise alınacak olan beş bin kadar şahıs ile kuruluşun ise çalışmaları ile alakalı ise değerlendirildiği de saptandı.

PTT’nin ise dünya markası olması yönünde emin bir şekilde adımlar atarak sürmesine ise işaret de bulunan Arslan, “Gelişen, büyüyen, 178’inci yılları içerisinde ise çınar ile köklü kuruluşumuz olan PTT ise şuan kabına oturmamakta.

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