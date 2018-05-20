Hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Sultanbeyli de damperi açık unutup ve yoluna devam eden hafriyat kamyonu ise üst geçide çarpmış olduğu saptandı.

Sultanbeyli de ise damperi açık bir halde yola devam eden Hafriyat kamyonu ise üst geçide doğru çarptığı bildirildi. Damperi ise kopmuş olması ile üst geçitte kalmış olan kamyonun ise ön kısmı ise param parça olduğu bildirildi. Kaza ise saat 13.45 sularında gerçekleşti.

Damperi açık bir şekilde yoluna devam eden hafriyat kamyonu ise, TEM Kurtköy kavşağı Sultanbeyli yönü kısmında üst geçide çarptığı saptandı. Üst geçide ise çarpmış olan damper ise kopmuş olması ardından yol üzerinde kaldığı kamyonun ise ön kısmı ise parçalandığı ise saptandı.