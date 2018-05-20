Deniz de bir inek ölüsü

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Deniz de bir inek ölüsü
Deniz de bir inek ölüsü admin Tarih: 2018-05-20 Saat: 22:18:49
Güncelleme : 2018-05-20 22:18:49Bu içerik 34 kez okundu.
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Deniz de bir inek ölüsü 

Antalya'da şok eden görüntü. Antalya da Kaş ilçesi içerisinde deniz de bir inek ölüsü fark edildi. Kaş-Kekova arasında bulunan Eleksi Adası yakını kısmından geçmekte olan yatlar ise denizin üst kısmında inek ölüsü ile karşı karşıya kaldı.

Turizmci olan Erkan Dündar, ise “Zannederim ki hayvan taşımakta olan bir gemiden düştüğü yada gemi içerisinde yaşamını yitirdiği için denize atıldığını dile getirdi.

Yakın bir zaman içerisinde ise düşmüş olduğu anlaşılmakta. Çünkü ineğin gövdesi ise sağlam kalmıştı. Aşırı büyük ile cins bir inek olduğunu dile getirdi. Rengi ise çok farklı bir inek. Denizden çıkarmak ise mümkünü yoktu. Deniz içerisinde param parça olacak, deniz canlılarına ise yem olacak” diye söyledi. 

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