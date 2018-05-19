Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor. Gazze de insani yardım götürmekte olan Mavi Marmara gemisi içerisinde İsrail tarafından yapılan operasyon sırasında eşinin yaşamını yitirdiği Çiğdem Topçuoğlu, ise “Yenikapı’da bulunan miting Kudüs için değil seçim amaçlı düzenleniyor” diye söyledi.

ABD’nin ise İsrail Büyükelçiliği tarafından Kudüs’e götürme kararı ardındın protestolar içerisinde ise Filistinlilere ise saldırı düzenleyen İsrail Güçleri, 60’dan çok şahsı öldürdüğü bildirildi. Olayların sonrasında ise Türkiye hükümeti yetkilileri ise İsrail’i kınanacak bir şekilde duyurular da bulundu.

Ardından ise bugün İstanbul Yenikapı içerisinde bir miting yapılacağını da duyurdu. 31 Mayıs 2010 da ise Gazze’ye insani bir şekilde destek de bulunan Mavi Marmara gemisi içerisinde ise olduğu ile saldırı sırasında ise 10 şahsın şehit düştüğü bildirildi.