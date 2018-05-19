Aylarca taciz etti

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Aylarca taciz etti
Aylarca taciz etti admin Tarih: 2018-05-19 Saat: 15:12:55
Güncelleme : 2018-05-19 15:12:55Bu içerik 50 kez okundu.
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Aylarca taciz etti

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü. Sultangazi’de bir kişi, öne sürülenlere göre sarkıntılık da bulunduğu kadının kocasını ise, sokak içerisinde karşı karşıya gelmelerinin ardından tabanca ile göğsünden vurup öldürmüş olduğu saptandı.

Cinayet anları ise kameralar da görüntülendiği, zanlı ise polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalardan sonra kıskıvrak ele geçirildiği bildirildi.

Geçen 22 Nisan saat 10.00 suların da ise Sultangazi 50. Yıl Mahallesi içerisinde gerçekleştiği olay esnasında ise öne sürülenlere göre, A.D., 50, ise yaklaşık olarak altı boyunca Umut A., 42’nın ise eşine cinsel istismar da bulunmaya başladığını bildirdi.

Eşinin ise tacize maruz kaldığını öğrenmiş olan Umur A., ise sokak üstünde yürümüş olması sırasında A.D., ile karşı karşıya geldikleri görüldü.

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