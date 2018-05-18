Dilencilik yapan kadından 5,5 milyon dolar miras

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Dilencilik yapan kadından 5,5 milyon dolar miras
Dilencilik yapan kadından 5,5 milyon dolar miras admin Tarih: 2018-05-18 Saat: 13:33:23
Güncelleme : 2018-05-18 13:33:23Bu içerik 30 kez okundu.
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Dilencilik yapan kadından 5,5 milyon dolar miras

Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı. İsrail de Lübnan’ı işgal etmiş olduğu 1982 yılından itibaren aynı sokak içerisinde yaşamını sürdüren Beyrutlu dilenci evi içerisinde ölü cesedine rastlandı. Komşuları tarafından ise yatağında ölü cesedine rastlanmış olan kadının evinden ise dört bin kadar dolar çıkmış olduğu, banka hesabı içerisinde ise 5,5 milyon kadar dolar olduğu da anlaşıldı.

Yaşamını yitiren Beyrutlu olan kadın ise dünyanın en zengin dilencisi olarak eklendi. Yaklaşık olarak ise 15 yıl boyunca Beyrut’ta el-Basta el-Fuka alanları içerisinde kullanılmayan bir aracı ise kendisine mesken haline getirmiş olan fiziksel engelli olan 54 yaşında ki Fatma Muhammed Osman, ise dün kendisine yardım da bulunmak isteyen mahalle de ki vatandaşlar tarafından yatağında ölü cesedine rast geldiler.

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