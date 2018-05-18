Bodrum’u sallayan yasak aşk

Yasak aşk skandalında yeni gelişme. Bodrum’u sallayan yasak aşk haberi ile alakalı yeni detay daha eklendi. Ortağı olan Ali Özdemir’i, eşi ile beraber ilişkisi olduğu sebebi ile canına kast ettiği Mustafa Özbelen ile eşi olan Tuğba Özbelen ise boşanmaları gerçekleşti.

Mahkeme sırasında ise çiftin de bir çocuğunun ise velayeti ise annesine verildiği bildirildi. Banka hesabı içerisinde ise bulunan paraları ise Tuğba Özbelen de olacağı saptandı. Zanlı ise cinayet ardından söylemiş olduğu sözler de, “Dışardan evimi seyrettim.

Tül pencerenin ise arka kısmından içerisi izlenebiliyordu. Eşim ise Ali’nin karşısında durduğu ardından ise pantolonunu indirmiş olduğunu” dile getirdi. Mahkeme tarafından ise çiftin kızı da babası ödemek üzere aylık olarak 1500 lira kadar nafaka ödediği saptandı.