1 asırlık ayağı bavulda saklıyor

100 yıllık ayağı bavulda saklıyor. Antalya da Gazipaşalı 72 yaşında olan Nuriye Çağlayan, ise Filistin cephesi içerisinde ayağını kaybetmesi ile gazi babası olan Mustafa Çağlayan’ın ise 100 yıllık kadar protez bacağını ise Türk bayrağına sarmış olması ile tahta bavulda ise muhafaza ettiği saptandı.

Kayınpederinin 1954’te yaşamını yitirdiği saptanan 75 yaşında olan Lütfi Çağlayan da eşi ise fazlası ile duygusal olması dolayısı ile aktaramadığı 100 yıllık hikayeyi ise muhabirlere söyledi.

Çağlayan, kayınpederinin ise aynı vakit de ise uzaktan akrabası olduğu ile hikayeyi ise çocukluk günlerinde birinci ağızdan dinlemiş olduğunu iddia ederek şu şekilde konuştu; “Şam-Filistin cephesi içerisinde yıllar boyunca çarpışma yaşamış olan kayınpederim, ise topuğuna denk gelen şarapnel parçaları ile yaralanmıştı.