Yüzde 80'i tamamlandı

Yüzde 80'i tamamlandı. Yıl sonu açılıyor... Halkalı-Gebze arasında olan eski banliyö hatları içerisinde ise yenileme çalışmaları sırasında ise sonuca yakın zaman kaldı.

Günde ise 1 milyon kadar yolcu taşıması düşünülen proje içerisinde ise bu yıl da sonuç olarak bitirilmesi planlanmaktadır. Yaklaşık olarak 77 kilometre kadar olan hattın ise yapım aşamalarının ise %80’i bitirildiği saptandı.

Önümüz de ki hafta içerisinde ise, Halkalı-Kazlıçeşme aralarında ise Ulaştırma Denizcilik ile Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan’ın, ise bulunacağı deneme seferi gerçekleşecek.

Günde ise 1 milyon kadar yolcu alması planlanan proje içerisinde ise bu yıl sonunda ise bitirilmesi düşünülmektedir. Proje ise bitmiş hali ile Gebze’den Halkalı’ya 105 dakika içerisinde seyahat da bulunabilecektir.