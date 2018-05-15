Yüzde 80'i tamamlandı

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Yüzde 80'i tamamlandı
Yüzde 80'i tamamlandı admin Tarih: 2018-05-15 Saat: 20:32:30
Güncelleme : 2018-05-15 20:32:30Bu içerik 13 kez okundu.
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Yüzde 80'i tamamlandı

Yüzde 80'i tamamlandı. Yıl sonu açılıyor... Halkalı-Gebze arasında olan eski banliyö hatları içerisinde ise yenileme çalışmaları sırasında ise sonuca yakın zaman kaldı.

Günde ise 1 milyon kadar yolcu taşıması düşünülen proje içerisinde ise bu yıl da sonuç olarak bitirilmesi planlanmaktadır. Yaklaşık olarak 77 kilometre kadar olan hattın ise yapım aşamalarının ise %80’i bitirildiği saptandı.

Önümüz de ki hafta içerisinde ise, Halkalı-Kazlıçeşme aralarında ise Ulaştırma Denizcilik ile Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan’ın, ise bulunacağı deneme seferi gerçekleşecek.

Günde ise 1 milyon kadar yolcu alması planlanan proje içerisinde ise bu yıl sonunda ise bitirilmesi düşünülmektedir. Proje ise bitmiş hali ile Gebze’den Halkalı’ya 105 dakika içerisinde seyahat da bulunabilecektir.

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