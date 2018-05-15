Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor. İtirafçı olan eski bir albayın tarafından, “FETÖ’nün ise ‘Hava Kuvvetleri’ imamı olan firari olarak bilinen Adil Öksüz’ün ise kayıplara karıştığını duyduğu sırada gözlerinin dolduğu” sözleri öne sürülen ‘Buluntu flash bellek’ ise örgütün TSK da olan gizli yapılanması ile şeytani planları ile alakalı ise ipuçları da verdiği bildirildi.

Muhabirler tarafından ise güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre ise, İzmir de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise FETÖ’nün de Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ise “Kripto yapılanması” ile ilgili içlerin de ki muvazzaf askerlerinin ise olduğu 87 zanlının ise gözaltı altına girdiği soruşturma içerisinde ise en önemli sır noktası olduğu anlaşılan “Buluntu flash bellek” ise içeriği içerisinde araştırmalar da devam etmektedir.