Google Chrome kullananların dikkat etmesi gereken uygulamalar

Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin. Korsan Google Chrome uygulamaları içerisinde geçmiş olan aylar da ise 100 binden de çok olan Google Chrome kullanıcısının ise kredi kartının bilgilerini ele geçirmesi ile mağdur ettiği de bildirildi.

Eğer ki kötücül Google Chrome uygulamalarından birisini kullanmaktaysanız ondan direk olarak kapatmanız lazım. Bu yazılımlar içerisinden ise birisi olduğu saptanan Nigelthorn isimli olan kötücül yazılım, ise Facebook bağlantıları ile yayılmakta olduğu saptandı.

Bağlantıya ise tıklamış olan kişiler ise Google Chrome kullanıcıları tarafından ise hem sosyal hesaplarında ki kimliklerini birde kredi kartı bilgilerini ise korsanlar tarafından yayılmaktadır. Bu yazılım üstünde ise araştırma da bulunan Radware firması tarafından ise güvenlik araştırmacıları, ise yazılım içerisinde ki Chrome Web Mağazasın da olan en düşük 7 değişik türden çalışmış olduğu anlaşıldı.